Из Мариуполя и его пригородов эвакуировано более 300 человек

Более 300 человек эвакуировали из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район. Об этом информирует штаб территориальной обороны ДНР, передает РИА Новости.

«Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, Донецкая Народная Республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек», — сообщило ведомство своем Telegram-канале.

По словам главы республики Дениса Пушилина, кольцо вокруг города сужается, силовики начали зачистку в отдельных кварталах.

Об эвакуации по гуманитарному коридору местный горсовет объявил через сутки после согласованного на переговорах Москвы и Киева срока, с 10:00 до 21:00 установлен режим тишины.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.