Волынец заявила о необходимости строительства в РТ детской психбольницы

Актуальным остается вопрос строительства современной детской психиатрической больницы. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец на восьмом заседании Госсовета РТ.

«За последние три года количество детей с ОВЗ увеличилось на 14%. Сегодня в Татарстане таких детей более 32 тыс. Поэтому особую важность приобретает проект «Ментальное здоровье». Работают центры и службы ранней помощи в системе образования, здравоохранения, социальной защиты. Расширяется спектр учреждений соцзащиты, предлагающих дневной стационар для детей в помощь родителям», – рассказала детский омбудсмен.

По ее словам, Минкульт и Минмолодежи проводят мероприятия для детей с ОВЗ, в результате стало больше инклюзивных смен. Доля детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, получающих допобразованиее, составляет 30%, добавила Волынец.

По данным Минспорта, в республике работают шесть государственных и муниципальных спортивных организаций для детей с ОВЗ. В них занимается 288 детей, отметила детский омбудсмен.

«Очевидно, что данные показатели не могут удовлетворить спрос и желание родителей особенных детей. Нам надо всем вместе думать о мерах для решения обозначенных проблем», – подчеркнула она.

Ранее Волынец заявила, что в Татарстане около 500 родителей в год лишаются родительских прав.