Волынец: В Татарстане около 500 родителей в год лишаются родительских прав

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В Татарстане около 500 родителей в год лишаются родительских прав. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на восьмом заседании Государственного Совета РТ.

«У нас есть проблема с восстановлением в родительских правах. Если после ограничения за последние три года около 10% родителей в правах восстановились, то по лишению восстановление – менее 3%», – рассказала детский омбудсмен.

Волынец подчеркнула, что такая проблема существует в целом по России. При этом она отметила, что меры, которые принимаются в республике, часто приводят к тому, что удается избежать лишения родительских прав.

«Когда все-таки лишение произошло, это уже тяжелые обстоятельства, – заключила уполномоченный по правам ребенка. – Но в республике снизилось количество семей, которые состоят на учете».