Волынец поддержала инициативу об увеличении декретных пособий студенткам в десять раз

Минтруд России предложил поднять декретные пособия студенткам в десять и более раз. Эту инициативу поддержала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Я полностью поддерживаю эту инициативу. Более того, благодарна депутату Госдумы Ярославу Нилову, который поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка в РТ о повышении стипендий студентам-очникам. По нашему предложению размер минимальной стипендии должен быть не менее одного МРОТ, а прожиточный минимум в России с марта 2025 года будет составлять 23 тыс. рублей», — сообщила Волынец «Татар-информу».

Она добавила, что Минтруд также поддержал инициативу, которую она направила еще в прошлом году, о включении в пенсионный стаж всего периода по уходу за детьми.

«До этого изменения, которое мы инициировали, женщина могла получать пенсию за декретный отпуск только за трех детей (за каждого ребенка по полтора года), а за последующих детей — нет. Это сказывалось на размере пенсии, поскольку стаж был маленький и прерывался. Теперь все периоды ухода за ребенком будут включаться в пенсионный стаж матери. Если студентки будут знать об этом, это поспособствует раннему замужеству и рождению детей», — выразила уверенность Волынец.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пособия по беременности и родам студенткам очных отделений могут увеличиться более чем в десять раз — до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Соответствующий законопроект разработал Минтруд России по поручению Президента РФ Владимира Путина.