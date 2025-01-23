Минтруд РФ предложил поднять декретные пособия студенткам в десять и более раз

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Пособия по беременности и родам студенткам очных отделений могут увеличиться более чем в десять раз — до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Соответствующий законопроект разработал Минтруд России по поручению Президента РФ Владимира Путина, пишет газета «Известия».

В пресс-службе ведомства пояснили, что в скором времени документ разместят для общественного обсуждения. Предполагается, что он будет внесен в Государственную Думу в весеннюю сессию. Главной новеллой станет изменение подхода к расчету размера декретных пособий.

Сейчас размер декретного пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет от 2 до 5 тыс. рублей в месяц. Таким образом, начинающие матери могут рассчитывать на 9,3–23,3 тыс. рублей. В случае принятия законопроекта размер пособия будет увеличен до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка, а размер стипендии учитываться не будет.

В целом по России прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2025 году равняется 19,3 тыс. рублей. Поэтому в среднем декретное пособие увеличится до 90,2 тыс. рублей (рассчитывается по формуле: прожиточный минимум / 30 дней * 140 дней отпуска по беременности и родам).

Вместе с тем размер конкретной выплаты будет зависеть от региона, где проживает студентка. Так, в Татарстане с прожиточным минимумом трудоспособного населения на 2025 год в 16 430 рублей выплата составит 76 673 рубля (округленно). А в Чукотском автономном округе с самым высоким по стране прожиточным минимумом (около 50,5 тыс. рублей) она будет равняться 235,4 тыс.

Изменения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета. По оценке Министерства труда и социальной защиты, в первый год потребуется 631,4 млн рублей. Это позволит выплачивать повышенное пособие 7 тыс. матерей, которые проходят очное обучение.

Помимо прочего, назначение декретных пособий студенткам перейдет на федеральный уровень, что позволит субъектам Федерации предусмотреть дополнительные выплаты из собственных бюджетов (сейчас они выплачиваются как из федеральных, так и из региональных средств).

Повысить пособия по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов Владимир Путин поручил 20 декабря во время заседания Государственного совета РФ, посвященного итогам Года семьи.