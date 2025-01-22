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Минтруд РФ: В страховой стаж включат периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет
Министерство труда и социальной защиты РФ по поручению Президента России Владимира Путина подготовило законопроект, позволяющий учитывать в страховом стаже все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом рассказал руководитель министерства Антон Котяков, сообщает пресс-служба ведомства.
«Снимается ограничение по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Если прежде максимально могли зачесть шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности, то теперь будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком», — пояснил министр.
По словам Котякова, новелла увеличит будущую пенсию родителей в многодетных семьях. При этом ее действие распространится и на тех, кто уже стал пенсионерами. «После вступления закона в силу многодетные родители смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом страховой пенсии», — уточнил он.
Наряду с этим предполагается расширить перечень мер материальной поддержки многодетных матерей, удостоенных звания «Мать-героиня», — им назначат ежемесячные выплаты, как и Героям Труда. Подготовленный Минтрудом законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Героям Труда сейчас установлены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. рублей. Каждый год их индексируют 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии.
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