Волынец: Перевод организаторов буллинга на домашнее обучение – точно не решение проблем

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Школа в любом случае должна вмешиваться для урегулирования ситуации, вызванной буллингом детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, передает RT.

«Сейчас все меры, которые предполагаются, к сожалению, направлены на борьбу со следствием. Потому что если буллинг уже существует, то уже ребенок ведёт себя неким асоциальным образом...», – заметила детский омбудсмен РТ, указав, что предлагаемый перевод агрессоров на домашнее обучение или в спецучреждения затронет «огромное количество детей».

Волынец обратила внимание на то, что в каждой школе существует регламент по борьбе с буллингом, который при этом часто не соблюдается.

«<...> нам необходимо вводить систему контроля за соблюдением этих регламентов. На школе тоже высокая ответственность за бездействие и заметание под ковер проблемы... Нельзя, конечно, всё сваливать на учителей, но школа в любом случае должна вмешиваться для урегулирования конфликта и для профилактики возникновения в будущем новых конфликтов…» – подчеркнула она.

Для этого, по словам Волынец, педагогов необходимо обучать правилам урегулирования конфликта. Хорошим способом профилактики травли она назвала проект «Заступник». Находящийся в опасности ребенок может нажать «тревожную кнопку» в одноименном бесплатном приложении на смартфоне, после чего к нему придут на помощь.

Кроме того, добавила детский омбудсмен РТ, зачинщик буллинга обязательно должен нести ответственность, но нередко сам агрессор оказывается жертвой травли в прошлом.

«Такое бывает очень часто. <...> ребенок нуждается в психологической помощи или даже коррекции. Но вот так вот взять сейчас и часть детей направить в спецучреждения либо на домашнее обучение – это точно не решение проблем», – убеждена Ирина Волынец.