В ГД в весеннюю сессию рассмотрят законопроект о профилактике буллинга

В Государственной думе планируют в весеннюю сессию принять в первом чтении законопроект о профилактике травли в школах, также известной как буллинг. Об этом ТАСС сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Метелев заявил, что законопроект находится на завершающей стадии межведомственных согласований и в ближайшие недели будет направлен на отзыв в правительство РФ.

«Последние нюансы уточняются, чтобы система профилактики травли детей и молодежи была эффективной. У нас нет задачи принять закон ради закона», - отметил депутат.

Законопроект предполагает закрепление понятия «травля» как систематического причинения физического или психического страдания. В случае выявления факта буллинга, учителя должны будут зафиксировать его и передать информацию в комиссию по делам несовершеннолетних.

Для профилактики травли планируется привлекать спортивные, волонтерские организации, институты наставничества и психологов. Законопроект также предполагает создание в российских школах служб примирения и медиации для оказания помощи пострадавшим от буллинга.