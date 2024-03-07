Волынец объяснила, какие федеральные награды и выплаты получают многодетные семьи

В Год семьи статус многодетных семей закрепили на федеральном уровне, при этом он устанавливается бессрочно. Какие федеральные награды и выплаты получают многодетные родители из Татарстана, «Татар-информу» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РТ Ирина Волынец.

«В 2024 году Россия отмечает Год семьи — важное событие, направленное на поддержку и признание семейных ценностей. Награды для многодетных семей играют ключевую роль в этом контексте, поскольку они выражают благодарность и уважение к семьям, воспитывающих детей, а также способствуют повышению общественного престижа многодетных семей. Важно признать их вклад в общество, а также обеспечить социальную поддержку и льготы, которые помогут им успешно воспитывать своих детей. Награды становятся символом Года семьи, подчеркивая важность семейных ценностей и поддержки семей в России», — отметила спикер.

Волынец сообщила, что многодетные семьи, получившие соотвествующий статус на федеральном уровне, могут быть удостоены почетных наград и титулов. Это медаль и орден «Родительская слава», звание «Мать-героиня». Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители или усыновители, воспитывающие четырех и более детей. Орден «Родительская слава» — награда высшего уровня, ее выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали 7 детей или больше. «Орден «Родительская слава» и медаль ордена вручает в торжественной обстановке в Кремле Президент России. Награждение орденом сопровождается денежной выплатой в размере 500 тыс. рублей.

«Мать-героиня» — высшая степень отличия для женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. Это одна из трех высших наград в России наряду с «Героем Российской Федерации» и «Героем труда». Матери-героине вручается знак особого отличия – орден, а также грамота о присвоении звания. Выплата к этому званию составляет 1 млн рублей.

Напомним, что указ о статусе многодетных семей 23 января подписал Президент России Владимир Путин. Его получают семьи с тремя и более детьми.

Подробнее о признании заслуг многодетных семей читайте в материале «Татар-информа» — «Ордена, деньги и льготы: как многодетным семьям получить награды».