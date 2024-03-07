Ордена, деньги и льготы: как многодетным семьям получить награды

Ирина Волынец рассказала, какие награды и выплаты получают многодетные родители из Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мать-героиня» — одна из трех высших наград в России»

Насколько важны награды для многодетных?

В 2024 году Россия отмечает Год семьи — важное событие, направленное на поддержку и признание семейных ценностей. Награды для многодетных семей играют ключевую роль в этом контексте, поскольку они выражают благодарность и уважение к семьям, воспитывающих детей, а также способствуют повышению общественного престижа многодетных семей. Важно признать их вклад в общество, а также обеспечить социальную поддержку и льготы, которые помогут им успешно воспитывать своих детей. Награды становятся символом Года семьи, подчеркивая важность семейных ценностей и поддержки семей в России.

На какие федеральные государственные награды могут претендовать многодетные семьи?

Многодетные семьи, получившие соответствующий статус на федеральном уровне, могут быть удостоены почетных наград и титулов. Это медаль ордена «Родительская слава». Ею награждаются родители или усыновители, воспитывающие четырех и более детей. Награждение происходит по достижении четвертым ребенком возраста трех лет при условии, что остальные дети живы. Усыновители получают награду при условии, что достойно воспитывают и заботятся о приемных детях в течение пяти лет. Орден и медаль ордена «Родительская слава» вручаются обоим родителям, а денежное вознаграждение — одно на семью. Наградные выплаты не облагаются налогами.

Орден «Родительская слава» — награда высшего уровня, ее выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали семь и более детей. Усыновители получают эту почетную награду также при условии, что они достойно воспитывают и содержат взятых в семью детей не менее пяти лет. Награжденные орденом получают денежную выплату в размере 500 тыс. рублей.

Звание «Мать-героиня» – высшая степень отличия для женщин, которые родили и воспитали десять и более детей. Звание присваивается при условии, что награждаемая и ее дети имеют российское гражданство и образуют социально ответственную семью.

Звание присваивается, когда десятому ребенку исполняется один год, если все остальные дети живы. Есть некоторые исключения. К примеру, если дети пропали без вести либо погибли при защите Отечества или его интересов, при исполнении гражданского, служебного или воинского долга, в результате терактов и чрезвычайных ситуаций. Возможно, они умерли вследствие контузии, увечья или болезни, полученных при указанных обстоятельствах.

«Мать-героиня» — одна из трех высших наград в России наряду со званиями «Герой Российской Федерации» и «Герой Труда». Матери-героине вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня», а также грамота о присвоении звания. Выплата к этому званию составляет 1 млн рублей.

В 2024 году Россия отмечает Год семьи — важное событие, направленное на поддержку и признание семейных ценностей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Школьники должны хорошо учиться, занимать призовые места в олимпиадах, творческих и спортивных конкурсах»

Что нужно сделать семье, чтобы получить федеральную награду?

Разумеется, лишь большого количества детей для получения награды недостаточно. Должен быть соблюден целый ряд условий.

Во-первых, все члены семьи должны быть гражданами России.

Во-вторых, родители должны состоять в официальном браке, но допускается, что родитель воспитывает ребенка в одиночестве.

В-третьих, младшему ребенку должно исполниться три года, а остальные дети должны быть живы. Но и тут есть некоторые исключения из последнего правила. К примеру, учитываются дети, погибшие при теракте, во время исполнения служебного долга, а также умершие вследствие трудового увечья или профзаболевания.

В-четвертых, родители обязаны должным образом заботиться о здоровье, образовании и физическом развитии сыновей и дочерей. Это значит, что школьники должны хорошо учиться, занимать призовые места в олимпиадах, творческих и спортивных конкурсах, участвовать в общественной жизни класса, заниматься в кружках. Студенты тоже должны успешно справляться с учебной программой, не иметь академических задолженностей, вести активную общественную деятельность.

При этом учитывается, достаточного ли внимания уделяют родители трудовому воспитанию, привлекают ли детей к домашним делам, передают ли им навыки мастерства. Если в семье воспитывается ребенок с инвалидностью, то оценивается помощь родителей в адаптации сына или дочери к жизни в обществе, условия для его гармоничного развития. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое и грубое обращение. Если семья состоит на учете в органах соцзащиты, она не может претендовать на госнаграду.

Какие документы нужно собрать для получения федеральных наград?

Каждый субъект страны разрабатывает свое положение, в котором содержится перечень необходимых для представления к награде документов. Уточнить все нюансы можно в соцзащите по месту жительства. В стандартный пакет документов входят паспорт одного из родителей, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении каждого ребенка. Совершеннолетние дети предоставляют свои паспорта.

Кроме того, потребуется решение суда об усыновлении ребенка (если такое есть), договор о передаче ребенка в семью, справка о составе семьи заявителя, справка о трудовом стаже родителей и о занимаемых должностях, характеристика с места работы, акт обследования социально-бытовых условий семьи, благодарности за родительский труд, творческие и спортивные награды детей, грамоты и другие документы, которые подтверждают, что родители хорошо воспитывают и развивают дочерей и сыновей.

Также можно предоставить фотографии семьи, видеоматериалы, статьи из газет. На фото, например, можно показать, как вся семья с пользой проводит время вместе — поет, играет в футбол, выезжает на природу. Как правило, эти материалы нужны для презентации во время церемонии награждения — их показывают на большом экране, пока родители и дети поднимаются на сцену.

Куда и в какие сроки нужно подавать документы?

Пакет документов можно подать через портал государственных услуг или отнести лично в соцзащиту населения. Сделать это можно до 31 декабря текущего года, если семья рассчитывает на награду в следующем году. До этого дня можно при необходимости дополнить или обновить документы. Заявка рассматривается 30 календарных дней.

Сначала ее рассмотрят на местном уровне, а потом передадут в региональное Министерство социальной защиты, а после — в правительство региона. Уже оттуда пакет документов направляют в администрацию Президента России.

Орден «Родительская слава» — награда высшего уровня, ее выдают ежегодно нескольким семьям, которые воспитали семь и более детей Фото: kremlin.ru

«Орден «Родительская слава» и медаль ордена вручает в торжественной обстановке в Кремле Президент России»

Сколько семей из одного региона могут получить награду?

Каждый год награждают по две семьи из каждого региона. Если семья не прошла отборочный конкурс, она может подать заявку на рассмотрение вновь, но уже в следующем году. Если у семьи уже есть награды СССР или РСФСР за материнство, а также награды Российской Федерации за воспитание детей, то награждение орденом «Родительская слава» исключено: за одни и те же заслуги не награждают дважды. К государственной награде могут рекомендовать рабочие коллективы, госорганы и представители местного самоуправления, общественные организации. Однако окончательное решение о награждении принимает Президент.

Где проходит церемония награждения?

Орден «Родительская слава» и медаль ордена считаются почетными наградами. Поэтому их вручает в торжественной обстановке в Кремле Президент России. Обычно это событие бывает приурочено ко Дню защиты детей.

Какие выплаты получают обладатели федеральных наград?

Награждаемые получают единовременные выплаты. Семья, награжденная орденом «Родительская слава», единовременно получает 500 тыс. рублей. За медаль ордена «Родительская слава» выплачивают 200 тыс. рублей. Как уже отмечалось выше, мать-героиня получает 1 млн рублей при присвоении звания.

Награжденные орденом или медалью ордена «Родительская слава» приравниваются к ветеранам труда. Они имеют дополнительные льготы. Например, по оплате коммунальных услуг. Статус многодетной семьи тоже дает право на льготы, но обычно к пенсии родителей это право теряется: дети вырастают и уже не подходят по возрасту для того, чтобы семья считалась многодетной. А на статус ветерана труда ничего не влияет, потерять его невозможно.

Давайте поговорим про региональные награды для многодетных в Татарстане. Расскажите, кто может претендовать на медаль «Ана даны – Материнская слава»?

«Ана даны – Материнская слава» — знак высшей степени материнского отличия в Татарстане, им награждаются матери – гражданки Российской Федерации, проживающие на территории республики не менее пяти лет, родившие и воспитывающие или воспитавшие пять и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. К награде представляются матери, добросовестно относящиеся к воспитанию своих детей, обеспечивающие надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. При наличии у матери медали «Родительская доблесть» награждение медалью «Ана даны – Материнская слава» не проводится.

Когда была учреждена медаль «Родительская доблесть» и кто ее получает?

Для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда в конце 2021 года в республике была учреждена новая государственная награда – медаль «Родительская доблесть» для семей, которые достойно воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда является высшей степенью признания института семьи и воспитания детей. Ею поощряются родители или усыновители – граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке, либо единственные родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. Награждение медалью «Родительская доблесть» проводится по достижении седьмым ребенком возраста семи лет.

К награде представляются родители или усыновители, проживающие на территории Татарстана не менее десяти лет, образовавшие социально ответственную семью, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей. Одному из родителей, награжденных медалью «Родительская доблесть», ранее выплачивалось единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Однако с 2024 года размер вознаграждения увеличен в два раза — до 200 тыс. рублей. Соответствующий Указ 6 марта 2024 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Если у родителя уже есть орден «Родительская слава», то медаль «Родительская доблесть» не присуждается.

«Ана даны – Материнская слава» — знак высшей степени материнского отличия в Татарстане, им награждаются матери, родившие и воспитывающие пять и более детей Фото: tatarstan.ru

«С 2000 года медалью «Ана даны – Материнская слава» награждены 1,5 тыс. матерей»

Какими льготами пользуются люди, награжденные медалью «Ана даны – Материнская слава»?

Указом Раиса Татарстана от 6 марта 2024 года увеличен размер единовременных выплат, которые получают награжденные медалью «Ана даны – Материнская слава». Матерям, воспитавшим пять детей и получившим медаль «Ана даны – Материнская слава», полагается 100 тыс. рублей вместо 50 тыс. Также предусмотрено повышение выплаты для обладательниц этой медали, у которых шесть и более детей. За каждого ребенка после пятого размер единовременного вознаграждения будет повышаться на 20 тыс. рублей (ранее на 10 тыс.) при условии достижения ребенком трехлетнего возраста на период награждения. Обладатели этой награды получают ежемесячную денежную выплату, размер которой с 2024 года составляет 605 рублей. Еще предоставляется субсидия в размере 50% от расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством Татарстана. Также действует субсидия в размере 50% на расходы на оплату коммунальных услуг для людей, проживающих в домах без центрального отопления. Кроме того, есть субсидия в размере 50% на затраты по плате за абонентскую линию сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в постоянное пользование, радио и коллективную антенну.

Сколько человек награждены медалью «Ана даны – Материнская слава» в Татарстане?

С 2000 года медалью «Ана даны – Материнская слава» награждены 1,5 тыс. матерей, в том числе в 2023 году награждены 23 матери, родившие и достойно воспитывающие пять и более детей. Им выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

С 2022 года государственной наградой «Родительская доблесть» награждены 12 семей, в том числе в 2023 году три семьи, достойно воспитывающие семерых и более детей. Каждому из родителей выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

В 2024 году Рустам Минниханов встретился с многодетными и вручил государственные награды России и Татарстана 11 семьям Фото: rais.tatarstan.ru

Как прошло награждение в этом году?

В 2024 году Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном приеме, посвященном открытию Года семьи в республике. Он встретился с многодетными и вручил государственные награды России и Татарстана 11 семьям.

Орден и звание «Мать-героиня» получила Наила Галиева из Балтасинского района, воспитавшая 10 детей. Орден «Родительская слава» вручен Андрею Косачу и его супруге Динаре — родителям семерых детей из Казани.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечены жители Казани — Андрей и Светлана Гранковские, которые воспитали пятерых детей, родители четверых детей Ильдар и Гульнур Рафиковы, а также Иршат и Чулпан Ханифовы из Аксубаевского района, родители пятерых детей.

Медаль «Родительская доблесть» была вручена Денису и Ирине Фёдоровым — родителям 11 детей из Альметьевского района, а также маме 8 детей Исламие Ибрагимовой из Казани.

Медаль «Ана даны – Материнская слава» получили мамы пятерых детей Алия Каримуллина из Сабинского района, Лилия Сафиуллина из Казани, воспитавшая Героя России Айнура Сафиуллина, а также Руфина Шайгарданова из Бугульмы и Раушания Закирова из Арского района.

Какие организации могут представить кандидатов для награждения государственными наградами Татарстана?

Ходатайства о награждении жителей республики государственными наградами подают организации, общественные объединения, представители госорганов Татарстана, а также местного самоуправления. Кандидаты обсуждаются и утверждаются на собраниях и конференциях коллективов. Если у кандидата нет постоянного места работы, то ходатайство о награждении может быть подано по месту его общественной деятельности или уполномоченным органом местного самоуправления.

Все вопросы, связанные с государственным награждением, рассматривает Комиссия по государственным наградам при Раисе Республики Татарстан, которая дает заключение о возможном награждении, восстановлении в правах на награды либо в их лишении. Комиссия вправе изменить вид награды с учетом заслуг награждаемого или вообще отказать в представлении к награждению. Награждение медалью и другими государственными наградами Татарстана проводится в соответствии с Указом Раиса Республики Татарстан. Единовременное денежное вознаграждение выплачивает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в течение 30 дней со дня награждения.