Волонтеры Заинского района: «Каждый в тылу должен помочь»

Помогать бойцам спецоперации на передовой — священный долг, уверены волонтеры Заинского района. Многие из них просто не могут спокойно сидеть дома — говорят, что стараются внести хоть малейший вклад.

Так, в Аксарском доме культуры организована ежедневная работа по плетению маскировочных сетей. Одни режут материал, другие плетут. В готовую сеть кладут снаряжение для бойцов и заполняют вещмешок подарками. А сотрудники ДК с утра готовят блины, накрывают стол и угощают волонтеров.

Фото предоставлено Адилей Бургановой

«Каждый, кто в тылу, должен помочь, чтобы ребята были живы. В свободное от работы время стараюсь помогать плести сети. Таким образом специальная военная операция закончится быстрее и маскировочные сети станут экспонатами на музейных столах», — убеждена волонтер Сания Садыкова.

«Спасибо всем, кто здесь трудится! Сельские женщины до этого собирались в мечети и готовили лапшу. Готовим и отправляем именные посылки бойцам», — сказал глава Аксарского сельского поселения Юрий Гильманов.

Фото предоставлено Адилей Бургановой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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