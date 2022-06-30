Волонтеры «Том Сойер феста» отреставрируют пришвартованный в Свияжске дебаркадер

Фото: Музей-заповедник острова-града Свияжск

Волонтеры фестиваля-движения «Том Сойер фест» отреставрируют пришвартованный в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» дебаркадер. Помощник Президента РТ Олеся Балтусова на пресс-конференции в «Татар-информе» уточнила, что команда фестиваля на весь август переедет в Свияжск для проведения работ.

«Будем заниматься беспрецедентными работами, такого у нас еще не было. Да и нигде в городах России никто еще не ремонтировал такой прекрасный дебаркадер», — добавила Балтусова.

Директор музея-заповедника Артем Силкин рассказал, как на острове появился этот объект.

По словам спикера, дебаркадер был собственностью Казанского речного техникума, где юные речники учились водолазному делу, гребле на ялах и спасению на воде. Затем для постижения речной науки в техникуме появились современные тренажеры и компьютеры, и у юных матросов отпала необходимость лазить в воду.

«Когда-то на острове тоже был деревянный дебаркадер, сейчас обычная бетонная стенка, — поделился Силкин. — Этот дебаркадер, построенный в Костроме в 1969 году, тоже достаточно преклонных лет, один из последних, построенных на этой верфи. Было решено перевезти его и использовать как часть экспозиции Музея реки, которая есть у нас в плане развития музея-заповедника. Очень хочется сохранить и образ дебаркадера, и истории, связанные с ним».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры «Том Сойер феста» за шесть лет отремонтировали 16 домов в Казани.