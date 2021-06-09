В Свияжске появится музей на воде

В историко-архитектурном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» появится новый музей, посвященный судоходству на Волге. Находиться он будет на воде. Идея создания нового культурного пространства принадлежит директору музея «Остров-град Свияжск» Артему Силкину.

«На острове-граде в 20-х числах мая пришвартовали исторический дебаркадер, построенный еще в 70-е годы прошлого века», — рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

По словам собеседника агентства, музей будет посвящен речному судоходству, дебаркадерам и экологии реки, причем часть материалов уже собрана. Самая главная задача на сегодняшний день — отреставрировать дебаркадер.

«Дебаркадер был доставлен из Казани. Он находился на балансе Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Учебному заведению плавучая недвижимость стала не нужна, было принято решение его списать и разобрать», — пояснил Артем Силкин.

После этого руководство острова-града обратилось в Казанский филиал Волжского университета водного транспорта, в Министерство транспорта Татарстана и к помощнику Президента РТ Олесе Балтусовой с просьбой передать дебаркадер Свияжску.

«Сейчас объект находится в федеральной собственности, его передают в республиканскую. После всех необходимых процедур передачи собственности дебаркадер необходимо будет отреставрировать», — констатировал собеседник агентства.

Сейчас обсуждается, кто именно займется реставрацией дебаркадера. Возможно, работы выполнят волонтеры фестиваля «Том Сойер фест». Также не исключено, что средства выделит республиканский бюджет.

По самым оптимистичным прогнозам, музей откроется примерно через два года. Несмотря на такой долгий срок, команда Свияжского музея-заповедника уверена, что всё удастся реализовать. «Мы полны уверенности и оптимизма. Если ничего не делать и не верить в светлое будущее, то ничего и не будет происходить. А я уверен, что у нас всё получится. Дело мы задумали благое», — резюмировал Силкин.

На дебаркадере 12 июня в 13.00 состоится выступление Государственного камерного хора Татарстана под руководством заслуженного деятеля искусств РТ Миляуши Таминдаровой в рамках концерта духовной музыки «Музыка веры», приуроченного ко Дню России. «Это станет первым мероприятием на дебаркадере, чтобы привлечь внимание к этому объекту», — заключил директор музея-заповедника.