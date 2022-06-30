Волонтеры «Том Сойер феста» за шесть лет отремонтировали 16 домов в Казани

В Татарстане открывается очередной сезон фестиваля-движения «Том Сойер фест», который на сегодняшний день охватывает более 70 городов России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

«Казань была вторым после Самары городом, где начал проводиться фестиваль (с 2016 года — прим. Т-и). На сегодняшний день нашим волонтерским движением сделано больше всего домов — 16. Из них все были жилыми, кроме одного», — отметила спикер.

Самым ярким впечатлением фестиваля, по словам Балтусовой, стала работа с памятниками деревянного зодчества. Были отреставрированы дом врача Беркутова в Старо-Татарской Слободе и дом на Волкова, 42. «Мы восстановили фасады, утраченные элементы [декора]», — пояснила Балтусова. В доме, где теперь располагается Музей чак-чака, также был обновлен фасад, восстановлены некоторые элементы, сделаны выкрасы по проекту.

Сегодня в Казани осталось очень мало старинных жилых домов: памятников деревянного зодчества в центре столицы Татарстана насчитывается около 60. Однако не все жильцы этих домов хотят, чтобы их дома ремонтировали, многие хотят расселиться, констатировала спикер. Иногда и сам дом находится в аварийном состоянии, из-за чего волонтеры не могут приступить к работам. В этом году в рамках фестиваля-движения «Том Сойер фест» отремонтируют дебаркадер, пришвартованный на острове-граде Свияжск, и беседку в музее Боратынского.

«Том Сойер Фест» — проект, в рамках которого активисты и волонтеры выполняют косметический ремонт ценных объектов городской застройки, не являющихся памятниками культуры. Все ремонтные работы производятся силами неравнодушных горожан. За активистами на объектах внимательно следят эксперты — ведь, очищая стены от старой краски, легко можно повредить само дерево. Помощь оказывают преподаватели КГАСУ, представители Союза реставраторов и члены Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.