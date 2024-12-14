Волонтеры из Тукаевского района отправили на СВО баню на колесах и внедорожники

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры из Тукаевского района превратили автобус в баню на колесах. Ее отправили участникам специальной военной операции.

Кроме бани, бойцам передадут маскировочные сети, продукты питания, окопные свечи, генераторы и многое другое. Все вещи собирали администрация и жители Тукаевского района, волонтеры и главы сельских поселений.

На то, чтобы превратить автобус ПАЗ-3205 в баню, жителям Тукаевского района потребовалось полтора месяца. Внутри установлены деревянные скамейки, баки для емкости с водой и печь, которая дает хороший пар. Баню обшили досками хвойных пород деревьев. Они не боятся влаги, долговечные и издают приятный аромат при нагреве.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Мы изготовили печь сами. Здесь вот камни. И объем воды здесь 140 литров, еще сзади у нас объем холодной воды 200 литров, то есть вполне соответствует полевым условиям», — рассказал волонтер Мусаниф Ханов.

Кроме передвижной бани, военнослужащим доставят и два «УАЗа». Автомобили предназначены для вывоза раненых с поля боя, доставки провизии и других задач. Также администрация и жители Тукаевского района собрали продукты питания, генераторы, стройматериалы и многое другое.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Все для улучшения быта наших ребят: там и инструменты, и крепежный материал, и маскировочные сети. Наши жители Тукаевского района многие делают окопные свечи. У ребят востребованы. Буржуйки везем, газовые баллоны везем. А так, мы стараемся приезжать туда раз в месяц», — поделился волонтер Алмаз Нургалиев.

Как говорит активист, все будет передано лично в руки военнослужащим. Волонтеры отвезут и стройматериалы. Бойцы продвигаются вперед, роют новые окопы, поэтому все эти вещи будут востребованы. Вместе с волонтерами к защитникам Отечества поедет и руководитель исполнительного комитета Тукаевского района Камиль Назмиев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Необходимые вещи, которые наши бойцы просили, все списку мы подготовили, и сегодня отправляем. Да, у меня есть в планах поездка до Нового года, определенные встречи с нашими бойцами. Поздравить перед Новым годом, пожелать им здоровья, счастья, мира», — заявил Камиль Назмиев.

Тукаевский район планирует и в дальнейшем оказывать поддержку бойцам, находящимся в зоне проведения СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой