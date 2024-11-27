Волонтеры из Лениногорска: «Мы плетем сети, чтобы обмануть врагов в зоне СВО»

Волонтеры из Лениногоркого района Татарстана, мастерицы по плетению маскировочных сетей Татьяна Осипова и Любовь Кукаркина, убеждены, что их изделия могут спасти жизнь солдатам в зоне специальной военной операции.

«Из этих тканевых лоскутков мы плетем маскировочные сети, чтобы обмануть врагов в зоне СВО», — говорят активистки.

Татьяне Павловне — 72 года, ее подруге и единомышленнице Любови Николаевне — 75. Плетением они занимаются в Доме детского творчества, где в одной из мастерских установлен большой каркас-основа с натянутой мелкой сеткой из капроновой нити. На их счету — больше 300 кв. метров камуфляжных полотен.

Мастерская в Доме детского творчества открылась 10 января этого года. Когда-то здесь занимался сын Светланы Салиховой, который теперь в должности командира артиллерийской бригады участвует в боевых действиях.

Мать комбрига и руководитель волонтерской группы «СВОих не бросаем» попросила директора Дома творчества Татьяну Семенову о предоставлении мастерской для плетения маскировочных сетей. Татьяна Михайловна охотно согласилась, и вскоре здесь закипела работа.

Теперь сюда приходят и школьники, чтобы принять участие в плетении сетей. Татьяна Осипова и Любовь Кукаркина с радостью приняли новость об открытии мастерской, так как живут неподалеку. Раньше им приходилось добираться до дома №21 по улице Куйбышева, где размещается основной штаб волонтерской группы «СВОих не бросаем».

«Жаль было целый час тратить на дорогу, ведь это драгоценные минуты, которые можно потратить с пользой для наших сыновей», — заявляют женщины.

«А какое удовольствие мы испытываем от общения с детворой, которая даже на переменке между занятиями бежит в мастерскую, чтобы хоть небольшой участок сети закрыть лоскутками! У них глаза горят, даже у самых маленьких, они понимают, для чего нужен этот труд, как муравьишки работают, стараются. Они пишут искренние письма на фронт со словами поддержки, рисуют картинки», — делится впечатлениями Татьяна Осипова, которая многие годы работала в детской библиотеке.

У детей гордость за свой труд вызвала история солдата, который пришел в краткосрочный отпуск и рассказал, что в одной из сетей, присланной волонтерами и детьми, запутался вражеский дрон и в результате оказались спасены многие жизни.

Рассказывая о схеме плетения, волонтеры признаются, что это дело нехитрое, с ним может справиться даже ребенок. При этом ни в коем случае нельзя допускать пробелов между лоскутками — каждая ячейка должна быть занята «треугольничком». Волонтеры рассказали, что в этом процессе приняла участие даже двухлетняя сестренка воспитанника Дома детского творчества, которую он привел в мастерскую.

«Раньше занималась садоводством — цветочки, рассада разных овощей, — рассказывает Татьяна Осипова о начале своей волонтерской деятельности. — В общей группе в WhatsApp таких же огородников-любителей увидела сообщение от руководителя волонтерской группы „СВОих не бросаем“ Светланы Салиховой, которая приглашала желающих плести маскировочные сети, чтобы принести пользу нашим бойцам в зоне СВО. Это было в 2022 году. Я подумала: „Это как раз для меня“. Потому что в это время был сложный период в личной жизни, нужно было переключиться от своих переживаний, встряхнуться».

Любовь Кукаркина тоже влилась в ряды волонтеров не случайно. «Смотрела новости по телевизору, сердце болело за наших ребят, думала, как можно им помочь. Пошла в администрацию, чтобы узнать, есть ли группы волонтеров. Так узнала о команде „СВОих не бросаем“. С доставкой готовых сетей в головной штаб помогают дочь с зятем. Теперь все мы одна большая семья», — сказала она.

Готовые к отправке в зону специальной военной операции маскировочные сети туго сворачивают, предварительно кладя в них полотенца, влажные салфетки, сладости. В мастерской Дома детского творчества сплели уже 22 сети.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.