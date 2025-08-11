Волонтеры из Лаишевского района передали военным 750 антитепловизионных одеял

Благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим» успешно завершил крупный проект по изготовлению специальных одеял для военнослужащих. При поддержке Фонда президентских грантов волонтеры не только выполнили план, но и перевыполнили его на 250 единиц – всего было сшито 750 антитепловизионных одеял.

«Этот результат стал возможен благодаря самоотверженной работе наших волонтеров, – рассказала руководитель фонда Марина Порфирьева. – Они трудились не покладая рук, и сегодня 750 одеял уже помогают бойцам в 18 войсковых частях успешно выполнять боевые задачи. Мы искренне верим, что такая помощь спасает жизни».

Несмотря на завершение этого этапа, работа фонда продолжается. «Заявок меньше не становится, наоборот, их становится все больше! – отметила Порфирьева. – Это значит, что мы должны сохранять боевой настрой и продолжать наше важное дело».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.