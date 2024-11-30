Волонтеры Челнов изготовили окопные свечи с добавлением шишек и воска

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Активисты Набережных Челнов продолжают изготавливать окопные свечи для участников спецоперации. С недавнего времени они начали добавлять в свои изделия воск и шишки.

Председатель ТОС 38-го комплекса Федия Минхазеева и ее команда занимаются изготовлением окопных свечей более двух лет. Если в прошлом году зимой для они отправили около 3 тыс. изделий, то в этом буквально за 2-3 месяца волонтеры подготовили 2,1 тыс. банок. На это ушло 600 кг парафина. А с недавних пор активисты перешли к новому методу создания свечей.

«У нас сквер рядом, сходили, собрали. И вот растопили, и такие свечи у нас получились. Я думаю, что этот вид тоже понравится нашим бойцам , они очень ждут наши свечи и даже говорят, как бы мы пережили, если бы не ваши свечи», — поделилась челнинка.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Помимо окопных свечей, команда Федии Минхазеевой подготовила для бойцов средства гигены и одеяла для госпиталя. И это еще далеко не весь список.

«Вот мы приобрели такие плащ-палатки, они согревают в любую погоду. Мы их будем отправлять солдатам, пусть попробуют, пусть греются. Если даже не будет свечей, то плащ их сможет погреть», — поделилась женщина.

Окопные свечи делают и родственники военнослужащих. Так, мама бойца с позывным Старый помогает волонтерам с начала СВО.

«Вчера разговаривали, все нормально, говорит, все есть — еда, одежда, печка, свечи есть. В блиндаже тепло. Всем-всем спасибо сказал, всем передает привет», — сказала мать бойца.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В стороне не осталась и мама бойца с позывным Вирус. Она увидела группу активистов по телевизору и решила к ним присоединиться. Сейчас для сына и других бойцов она вяжет теплые носки. Умение прясть пряжу, поделилась она, осталось еще от мамы.

«Когда я маленькая была, брала у мамы пряжу и так делала, и мне так понравилось. Я в основном или сюда прихожу, или дома делаю носочки, — поделилась волонтер. — Самое большое желание у нас, чтобы был мир на земле, на всей планете и чтобы они вернулись с победой. Я верю».

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Сегодня забрать посылки лично приехал боец с позывным Татарин. На передовой мужчина с первых дней специальной военной операции. «Посылки все доходят. Конечно, мы очень благодарны всем нашим волонтерам, свечи спасают на передовой, потому что греться как-то надо. Греемся окопными свечами, полотенцами, сухими душами. Супы сухие очень помогают, конечно, всем спасибо большое», — поблагодарил Татарин.

Боец поделился и планами с передовой. «Мы строим подземный город для раненых, и поэтому просим строительные материалы для стройки этого города», — рассказал военный.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

После отправки очередной гумпомощи команда Федии Минхазеевой вновь приступит к изготовлению окопных свечей. Тем более на днях они получили еще 300 кг парафина. По словам волонтеров, победу можно одержать лишь объединившись.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

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