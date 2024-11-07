Волонтеры Арска: «Люди всё чаще звонят с желанием помочь»

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой.

Волонтеры Арского района Татарстана Алина Латыпова, Гулия Гарифзянова, Фарит Ахметгалиев рассказали о том, как они помогают бойцам на передовой и как идет сбор помощи. По их словам, этой работой они занимаются уже два года.

«Работа в этом направлении не прекращается ни на минуту. Помощников стало больше, — выразила уверенность Алина Латыпова. — Большую помощь оказывают районный Совет ветеранов, управление образования, школы, детские сады, учреждения культуры, жители района. Люди все чаще звонят с желанием помочь».

По словам активистки, сейчас больше нужна финансовая помощь. В настоящее время у многих военных есть возможность купить в магазинах то, что им нужно. Также бойцы просят квадрокоптеры и системы радиоэлектронной борьбы.

«Мы совместно с населением стараемся удовлетворять их просьбы. Все эти системы дорогие. Очень нужны влажные салфетки, газовые баллоны. Это самые востребованные и нужные вещи», — рассказала волонтер.

Гулия Гарифзянова пояснила, что сейчас штаб находится в Арске, в здании многофункционального центра.

«В конце каждого месяца, 25–27-го числа, отправляем гуманитарный груз. Собираем именные посылки. Мы стараемся собирать их в течение месяца. Как Алина уже отметила, очень помогают школы, детские сады, работники культуры, ветераны. Специалисты администрации готовят сухие супы. Ребята их очень любят. Помогают жители района. Все раскладываем по пакетам, боксам. В некоторые месяцы, когда груз очень большой, отправляем по две машины. В этот раз тоже отправились две машины. Очень много приносили картофель, свеклу, морковь, другие овощи», — отметила волонтер.

Далее помощь отправляется на передовую. Доставляют его в нескольких направлениях. Все вещи доходят до ребят, а именные посылки — до своих адресатов. Те, кто на передовой, получают позже.

«Еще никто не жаловался, что не получил посылку. Для желающих оказать помощь в городских и сельских магазинах поставили коробки. Там можно оставить продукты питания», — поделилась активистка.

К волонтерам присоединился и Фарит Ахметгалиев из Арска. С его слов, сразу после начала специальной военной операции он хотел оказать помощь. Сначала помогал материально. Потом принес выращенные в своем огороде овощи. Перед отправкой машин в зону специальной военной операции начал помогать загружать вещи. Брал с собой и соседок. Вот так и оказался в числе волонтеров.

«Начали работать вместе. Зимой вместе с женой делаем окопные свечи. Я восхищаюсь волонтерами. У всех есть семьи. Они очень стараются. И жители поддерживают», — подчеркнул татарстанец.

Алина Латипова от имени всех бойцов ребят поблагодарила всех, кто оказывает помощь.

«Мы очень благодарны оплачивающей транспортные расходы администрации района, лично главе района Ильшату Нуриеву, делающим сухие супы специалистам администрации. Что бы мы делали без студентов Арского педагогического колледжа и социально-гуманитарного техникума, которые помогают в загрузке машины. Спасибо, ребята. Мы рады, что жители относятся к нам положительно. Спасибо всем огромное. Пусть ребята скорее вернутся живые и здоровые, с победой, и наша работа завершится», — заключила волонтер.

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