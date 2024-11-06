Волонтеры Альметьевска отправили очередную партию шефской помощи

В Альметьевске сообщество волонтеров «Надежный тыл» отправило более 50 коробок шефской помощи в зону проведения специальной военной операции.

В состав груза вошли маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, генераторы. Запасные стартеры для генераторов, масла для двигателей, свечи предоставили братья Яруллины.

Стоит отметить, что маскировочные сети и окопные свечи добровольцы изготавливают сами.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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