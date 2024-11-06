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Волонтеры Альметьевска отправили очередную партию шефской помощи
В Альметьевске сообщество волонтеров «Надежный тыл» отправило более 50 коробок шефской помощи в зону проведения специальной военной операции.
В состав груза вошли маскировочные сети, окопные свечи, продукты питания, медикаменты, генераторы. Запасные стартеры для генераторов, масла для двигателей, свечи предоставили братья Яруллины.
Стоит отметить, что маскировочные сети и окопные свечи добровольцы изготавливают сами.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.
Фото и видео: сообщество волонтеров «Надежный тыл».
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