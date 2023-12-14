Фото волонтера года Татарстана – 2023 разместят на медиафасаде «Ак Барс Арены»

На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» весь день 15 декабря разместят фото победителя Республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» в номинации Гран-при «Волонтер года Республики Татарстан -2023». Также до 31 декабря после объявления результатов премии изображение победителей всех номинаций можно будет увидеть на билбордах Казани и Набережных Челнов.

Напомним, Республиканская премия в сфере волонтерства «Добрый Татарстан» проводится в форме конкурса. Его цель – найти и поддержать волонтеров за выдающиеся результаты в добровольческой деятельности в РТ. При этом оценивают именно деятельность добровольцев, а не их социальные проекты. Такой подход сформировался исторически благодаря запросу волонтерского сообщества Татарстана.

Организатор Премии – Министерство по делам молодежи РТ и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Татарстана».

Так, в 2023 году на участие в премии подали 302 заявки из 42 муниципальных образований Татарстана (145 заявок от волонтеров, 68 – от команд, 6 – от бизнеса, а гран-при – 83). Итоги премии подведут уже 14 декабря в рамках Республиканского форума гражданского участия «Добрый Татарстан».

Ранее Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года – 2023» заявил: «В традициях, в культуре народов РФ чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует на протяжении всей истории существования нашей страны. Передается из поколения в поколение».

Стоит также добавить, что волонтерская деятельность направлена на патриотическое воспитание молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.