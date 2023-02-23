«Мин сине сагынам»: в РТ сняли фильм о детях войны, а актеры повторили судьбы его героев

Фильм «Мин сине сагынам», или «Я по тебе скучаю», – это драма о женщинах, которые в годы Великой Отечественной войны в Татарстане приютили эвакуированных детей

Фото: vk.com/minsinesagynam

Фильм «Мин сине сагынам», или «Я по тебе скучаю», начали снимать еще в 2019 году. Это драма о женщинах, которые в годы Великой Отечественной войны в Татарстане приютили эвакуированных детей. За основу взяты реальные истории реальных людей. Чтобы собрать их, вся съемочная группа отправилась в экспедиции по республике. Сегодня авторы фильма говорят о том, что и в процессе создания картины, и сейчас, спустя три года после его выхода, не могли не заметить фатальных совпадений событий в кино с историями реальной жизни.

Фильм снят по сценарию руководителя Театральной студии Марины Мусиенко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Фото: vk.com/minsinesagynam

Снимать начинали на собственные деньги

Фильм снят по сценарию руководителя Театральной студии «Сказ» воскресной школы прихода преподобного Серафима Саровского в Казани Марины Мусиенко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Марина Мусиенко стала и режиссером картины в дуэте с еще одним казанским режиссером Натальей Панкратовой. Признается, идея снять фильм на эту тему пришла ей не сразу.

«На момент, когда наш продюсер Татьяна Мерзлякова по окончании работы над дебютным фильмом ’’Я еще не хочу умирать’’, посвященным детям Ленинградской блокады, предложила взяться за новое кино о Великой Отечественной войне, в Татарстане готовились к столетию ТАССР. Мы решили выбрать тему, связанную с нашей историей. За основу взяли ту сторону войны, которая редко освещается в фильмах на военную тематику, – это подвиг работников тыла», – рассказывает Марина Мусиенко.

Марина Мусиенко: «Мы решили выбрать тему, связанную с нашей историей. За основу взяли ту сторону войны, которая редко освещается в фильмах на военную тематику, – это подвиг работников тыла» Фото: vk.com/minsinesagynam

Поскольку в города Татарстана эвакуировали крупные предприятия, то задача снять кино о трудящихся заводов и фабрик оказалась для команды фильма слишком масштабной и непосильной. Тем более что снимать начинали за счет собственных средств. Поэтому, продумывая тематику, опирались на собственные возможности. Но вскоре пришла еще одна идея, и она оказалась намного интереснее первой.

«Мы начали изучать историю и выяснили, что в Татарстан были эвакуированы дети с оккупированных врагом территорий – женщины с детьми, детские дома, пионерские лагеря. Когда началась война, многие дети были на отдыхе, и их надо было срочно спасать, эвакуировать подальше от фронта, в глубь страны», – поделилась режиссер фильма.

«Когда началась война, многие дети были на отдыхе, и их надо было срочно спасать, эвакуировать подальше от фронта, в глубь страны» Фото: vk.com/minsinesagynam

«Когда она увидела, как маленькая девочка сыграла ее в фильме, расплакалась»

Съемки проводились в Казани, Буинске, Зеленодольске, Атнинском, Высокогорском районах и даже в чувашском селе Нижние Татмыши.

«Мы ездили с экспедициями по всему Татарстану, чтобы собрать истории для фильма и написать по ним сценарий. В сборе информации принимала участие вся съемочная группа и даже актеры», – поделилась Марина Мусиенко.

В первой экспедиции в город Буинск участники съемочной группы познакомились с Раисой Ивановной Рябовой, которая рассказала о своей маме Ольге Александровне Власовой. Она во время войны работала в Буинском детском доме, где жили эвакуированные дети. Ее история и легла в основу фильма.

«Всех детей, не различая ни по национальности, ни по возрасту, она окружала заботой, как настоящая мама. Впоследствии мы встречали множество историй и о других женщинах, которые своей любовью согревали осиротевших детей», – рассказала Марина Мусиенко.

Удалось найти людей, которые дружили с ребятами из детских домов, или сами жили там некоторое время. Образы детей, медсестер, учителей созданы из реальных биографий Фото: vk.com/minsinesagynam

Чтобы найти информацию о некоторых персонажах фильма, приходилось поднимать архивы, прибегать к помощи историков, работников районных краеведческих музеев. По крупинкам они собрали свидетельства событий тех лет, в том числе и по рассказам местных жителей. Удалось найти людей, которые дружили с ребятами из детских домов или сами жили там некоторое время. Образы детей, медсестер, учителей созданы из реальных биографий. Люди, которых уже нет, словно оживали на экране.

Когда Раиса Ивановна увидела, как маленькая девочка сыграла в фильме ее саму, она расплакалась. Не думала, что актриса будет так похожа на нее в детстве, вспоминает Марина Мусиенко.

«Правда, она меня поругала за один момент в фильме. Мы снимали сцену в школе в Русских Алатах, нашли там подходящий кабинет, в котором окна были занавешены тюлевыми занавесками. Она сказала: ’’Вы сами в начале фильма говорите, что все занавески ушли на простыни, какой может быть тюль в войну’’, – вспоминает режиссер. – А у нас просто не нашлось другой ткани, так как реквизит собирали по крупицам».

Чтобы найти информацию о некоторых персонажах фильма, приходилось поднимать архивы, прибегать к помощи историков, работников районных краеведческих музеев Фото: vk.com/minsinesagynam

Марина Мусиенко признает, что допускали погрешности, но фильм-то был не документальным. Старались передать историю как можно более точно, но отсутствие финансирования порой сказывалось, приходилось работать с тем, что есть.

«Продюсер фильма Татьяна Мерзлякова, возглавляющая “Добрую Казань”, подала заявку на грант, но только через полгода мы получили финансирование. К этому моменту у нас уже почти все было отснято», – рассказала режиссер.

Помогали кинематографистам обычные жители сел и администрации районов, прихожане и клир храма Серафима Саровского. Люди в буквальном смысле слова со своих чердаков приносили реквизит для съемок.

«Директор чебоксарского тракторного музея Альберт Николаевич Сергеев для наших съемок привез трактор ХТЗ 1931 года. Мы тогда снимали сцену в чувашском селе Нижние Татмыши. Он даже научил наших актеров пахать на нем. Так что у нас все было по-настоящему», – отметила режиссер фильма.

«Директор чебоксарского тракторного музея Альберт Николаевич Сергеев для наших съемок привез трактор ХТЗ 1931 года. Мы тогда снимали сцену в чувашском селе Нижние Татмыши» Фото: vk.com/minsinesagynam

Мистика и судьбоносные роли

Съемки фильма прерывались на время пандемии – к тому моменту съемочной группе оставалось доснять всего три сцены. Тем не менее спустя два года после старта съемок состоялся первый премьерный показ. В какой-то момент актеры, режиссер и все, кто принимал участие в создании фильма, стали замечать мистические совпадения между фильмом и реальными событиями.

«Мы рассказывали о времени, когда вылечить пневмонию было проблемным из-за отсутствия антибиотиков. И вот сами в реальной жизни сталкиваемся с пандемией коронавируса, осложнением после которой стала тоже пневмония. В нашем фильме показана жертвенность врачей во время эпидемии, но и нынешнее время пандемии стало временем подвига современных врачей. А потом случились события февраля 2022 года. И так же, как и в фильме, мы встречаем эвакуированных с Украины женщин и детей», – размышляет Марина Мусиенко.

«Мы рассказывали о времени, когда вылечить пневмонию было проблемным из-за отсутствия антибиотиков» Фото: vk.com/minsinesagynam

В фильме даже снималась семья, переехавшая из Украины в связи с событиями 2014 года.

«По сценарию мать эвакуированных из Украины братьев произносит монолог на украинском языке от лица всех эвакуированных. Она благодарит русских и татар за то, что они приютили и спасли жизни их детей. Именно сейчас это воспринимается в разы сильнее», – рассказывает режиссер.

Играла медсестру в фильме, теперь помогает медвзводу на Донбассе

Многие, кто играл в фильме, повторили судьбу своих персонажей. К примеру, роль, которую сыграла в фильме волонтер Мария Ефремова, оказалась буквально судьбоносной.

«Я играла фельдшера детского дома, которую все зовут Римма апа. Фельдшер в селе – это человек, который заменяет врача, потому что других медицинских работников там нет. Он выполняет достаточно много функций. Начинается сюжет с того, что прибывает много детей из разных союзных республик, где уже идут бои. Дети несколько месяцев проводят в поездах, на станциях, они в основном все больные, простуженные, у кого-то могут быть вши. Она осматривает больных детей и замечает парня, больного пневмонией. Так завязывается сюжет», – рассказывает Мария Ефремова.

«Я играла фельдшера детского дома, которую все зовут Римма апа. Фельдшер в селе – это человек, который заменяет врача, потому что других медицинских работников там нет» Фото: vk.com/minsinesagynam

Уже после съемок, когда началась спецоперация, Мария отправляется в ЛНР в качестве волонтера и там случайно попадает в медицинский взвод.

«Я осталась там на несколько дней и тогда узнала, что им очень нужна гуманитарная помощь. Я еще несколько раз туда возвращалась, чтобы привезти все необходимое, и продолжаю туда ездить», – вспоминает участница фильма.

В фильме Мария тоже оказалась случайно. Изначально на роль дочери главной героини была приглашена ее двухлетняя дочь Ксюша. Досталась эпизодическая роль и старшей дочери Маргарите.

«Когда мы начали собирать реквизит, нам понадобились стеклянные шприцы. Так как первое мое образование медицинское, они у меня как раз пылились дома. И когда я начала объяснять актерам, как ими пользоваться, режиссер Марина Мусиенко воскликнула: “О! Ты и будешь медсестрой”», – рассказывает Мария.

Актриса Динара Ахмадуллина тоже уверена, что фильм оставил отпечаток в ее жизни. Сейчас она помощник руководителя АНО «Добрая Казань» Фото: vk.com/minsinesagynam

Играла в кино, теперь собирает гуманитарную помощь

Другая участница фильма, актриса Динара Ахмадуллина, тоже уверена, что фильм оставил отпечаток в ее жизни. Сейчас она – помощник руководителя АНО «Добрая Казань». Ее судьба, так же как и судьба ее героини, оказалась связана с помощью людям, живущим в зоне СВО.

«В фильме прототипом моей героини – директора детского дома – стала тетя моего отца Закия Закировна. Она была воспитателем детского дома в деревне Большой Мингер Атнинского района. Туда были эвакуированы дети из Латвии. Когда мы снимались в фильме в 2019 году, мы никак не думали, что через три года будем заниматься тем же самым: собирать гуманитарную помощь, помогать женщинам, оставшимся без мужей и детей», – рассказывает актриса.

Такая роль Динаре досталась случайно. Дело в том, что участником съемочной группы она стала до того, как был написан сценарий и определены истории, которые легли в его основу. Тогда Динара подключилась к сбору информации и вместе со всеми ездила в экспедиции.

Дядя Динары Махмут Закирович Шакиров родился в 1938 году, он стал автором книги «Линия жизни» Фото: vk.com/minsinesagynam

«Я рассказала нашему режиссеру, что мой дядя написал книгу о войне. Мы начали ее внимательно изучать и узнали, что в нашей родной деревне был детский дом», – вспоминает она.

Дядя Динары Махмут Закирович Шакиров родился в 1938 году, он стал автором книги «Линия жизни». В детстве он сам попал в детский дом, куда его помогла определить тетя Закия Закировна, которую и сыграла Динара.

«Когда моей бабушке пришла похоронка о том, что ее муж погиб и был похоронен в братской могиле, она едва не сошла с ума. Она осталась одна с шестью детьми на руках. Чтобы мой дядя не умер от голода, его пришлось отдать в детский дом», – вспоминает актриса.

В Большом Мингере сохранился Музей боевой славы, в котором участники съемочной группы нашли информацию о том самом детском доме Фото: vk.com/minsinesagynam

По пути в детский дом погибли сто детей

В Большом Мингере сохранился Музей боевой славы, в котором участники съемочной группы нашли информацию о том самом детском доме.

«В мингерский детский дом из Латвии отправились 400 детей. Когда началась война, они отдыхали в лагере. Они добирались целый месяц. По пути от болезней, голода и бомбежек часть из них погибли. Они дошли до Арска, и уже тут их настигла эпидемия тифа, которая снова унесла несколько жизней. В общей сложности порядка ста детей не смогли добраться до детского дома», – рассказала Динара Ахмадуллина.

Удалось узнать и дальнейшую судьбу выживших детей – кто-то из них нашел своих родителей, кто-то уехал на родину, а кто-то остался в Татарстане. Один из воспитанников написал книгу «Большой Мингер – колыбель жизни».

Она написана на латышском и переведена на татарский язык. А в 1986 году уже взрослые воспитанники детского дома собрались в Большом Мингере, устроили там встречу.

Малыши и подростки, снимаясь в фильме, узнали, как жили люди во время войны Фото: vk.com/minsinesagynam

Во время экспедиций всплывали удивительные и трагичные истории людей. Динара признается – многое узнала о своих родных. В фильме снялись и ее дети.

«Мои дочери Кадрия и Саида сыграли значимые роли – сестер-сирот Раузу и Асию, которые помогали в детском доме. Сын Тахир и воспитанники моей студии сыграли несколько раз в массовых сценах», – рассказывает Динара.

Основные детские роли в картине исполнили участники театральной студии «Сказ». Малыши и подростки, снимаясь в фильме, узнали, как жили люди во время войны. Понятное дело, что дети не осознают всю трагичность тех лет – откуда им знать, что такое война, голод и смерть? Тем не менее, по словам взрослых участников съемочной группы, дети сумели погрузиться в атмосферу обстоятельств фильма и практически жили жизнью своих героев, а не играли. Тем более у каждого за плечами уже был опыт съемок предыдущего фильма Марины Мусиенко и Натальи Панкратовой о блокадном Ленинграде «Я еще не хочу умирать».

Картина «Мин сине сагынам» («Я по тебе скучаю») уже была представлена на XVII Международном кинофестивале мусульманского кино, Международном кинофестивале «Золотой Витязь» и имеет специальный диплом Министерства обороны России.

Картина «Мин сине сагынам» («Я по тебе скучаю») имеет специальный диплом Министерства обороны России Фото: vk.com/minsinesagynam

Посмотреть фильм на большом экране можно будет 23 февраля в Казани в КЦ «Сайдаш» по адресу: ул. Ершова, 57а. Начало в 16.00.