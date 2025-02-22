«Волонтером буду всю жизнь»: как школьник помог взрослым выразить чувства бойцам СВО

Фото предоставлено Валерием Мирошниковым

Волонтер – третьеклассник школы №1 села Пестрецы Артемий Волков нашел способ исправить очевидную ему проблему нехватки времени у взрослых, чтобы написать пожелания бойцам.

Мальчик рисует открытки с Чебурашкой. С этими открытками он приходит в учреждения и организации, предлагая сотрудникам оставить слова поддержки военнослужащим.

Фото предоставлено Валерием Мирошниковым

«Я много хожу по центру, поэтому знаю, что и где расположено. Решил сначала сходить в администрацию, в соцзащиту, в редакцию газеты, в банки и магазины. Получилось более двух десятков организаций», – рассказал юный татарстанец.

Как оказалось, время для добрых слов находится у всех. Вот несколько пожеланий, написанных взрослыми:

«Дорогой боец! Желаю вернуться домой живым и невредимым. Пусть Аллах тебя сбережет на твоем пути. Мы гордимся вами. Ждем! Верим в вас! И молимся за вас!» (Эльвира).

«Хочу выразить огромную благодарность за мирное небо над нашей головой! Желаю тебе скорейшего возвращения к своим родным и близким, в дом, где тебя любят и ждут, где всегда тепло!» (Ольга).

«Желаем вам крепкого здоровья, силы духа, мужества и отваги! Земной вам поклон! Возвращайтесь живыми и здоровыми!» (Ирина).

Фото предоставлено Валерием Мирошниковым

«Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Мы верим в вас, вы наша гордость!» (Альсина).

История Артемия как волонтера началась с простого поступка. Однажды, находясь с мамой в больнице, он увидел солдата, проходящего лечение. Ему показалось, что тому жарко, и мальчик принес ему воды.

Этот момент стал переломным: солдат рассказал, что нужно бойцам на передовой, и Артемий решил действовать.

Фото предоставлено Валерием Мирошниковым

Сначала он начал изготавливать окопные свечи, к нему присоединились мама, сестра и дедушка. Но Артемий понял, что бойцам важно не только физическое тепло, но и душевная поддержка. Так и родилась идея с открытками.

Мальчик признается, что хочет делать больше. Он даже сокрушается, что слишком молод, чтобы поехать на СВО, но убежден, что у волонтеров всегда есть поле деятельности.

«Волонтером я буду всю жизнь», – убежден Артемий.

Фото предоставлено Валерием Мирошниковым

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Валерием Мирошниковым

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