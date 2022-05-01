Татарстанский волонтер рассказал о деятельности добровольцев под Мариуполем

Активист казанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Наиль Ракипов с 29 марта по 17 апреля работал в лагере под Мариуполем, где оказывал медицинскую и психологическую помощь людям, пострадавшим от военных действий. Он рассказал журналистам как проходили дни в лагере под Мариуполем.

«Мы находились в селе Никольское, в 10 км от Мариуполя в сторону западной Украины. Сперва мне пришлось организовать работу лагеря, занимая должность руководителя волонтеров. Когда удалось все грамотно организовать перешел на оказание первичной медицинской помощи – делал перевязки пострадавшим», – рассказал Ракипов.

По началу, молодой человек один делал все перевязки от осколочных и пулевых ранений, а также ожогов, однако в скором времени он обучил других волонтеров как правильно накладывать повязки и какие необходимы препараты. После этого Ракипов начал оказывать психологическую помощь пострадавшим.

«Это было очень сложно, потому что необходимо было понять, что пережили эти люди, представить все ужасные события, которые они видели. Приобретенным опытом я делился с активиставми из других регионов России и судя по пониманию и благодорности людей, у меня это получилось», – поделился он.

Активист отметил, что в лагере работало 23 волонтера из разных уголков нашей страны. Из Татартстана помощь пострадавшим оказывали два добровольца. Ракипов добавил, что если возникнет необходимость, то он готов снова поехать в лагерь для оказания помощи всем нуждающимся.