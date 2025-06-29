Волонтер из Зеленодольска совмещает творчество и помощь участникам СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Группа «СВОих не бросаем» города Зеленодольска объединяет самых разных людей. Среди них – Валентина Леонова, которая уже третий год совмещает плетение маскировочных сетей с выступлениями сразу в трех вокальных коллективах.

Музыка сопровождает ее с юности. На пенсии Леонова пела в хоре «Русь», в ансамбле «Волжские зори» в поселке Васильево, в коллективе «Дива» при Центре культурного развития. А с мая этого года появилась новая творческая семья – ансамбль «Кумушки», созданный как группа единомышленниц. Здесь собрались женщины с разнообразным творческим опытом: учителя, библиотекари, медики.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Я всю жизнь пою, – рассказывает Наталья Конькова, бывший учитель начальных классов. – Рядом с Домом культуры выросла, и пение всегда было частью моей жизни».

«В «Кумушках» мы сами выбираем репертуар – поем и народные, и современные песни, – добавляет участница Тамара Алексеева. – Главное, чтобы это шло от души. Люди чувствуют, что мы искренни».

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Для Валентины Леоновой пение и волонтерство неразделимы. При этом она старается всё делать с молитвой. Среди ее предков были священники, и она с детства соприкасалась с религиозной традицией. В 2012 году Валентина открыла для себя искусство создания писанок – росписи пасхальных яиц. Она уверена: символы приходят к ней неслучайно.

«Писанка – это оберег. Они живые, спасают», – говорит она.

В деле же плетения масксетей Валентина резчица: делает насечки на лентах, чтобы их было удобнее вплетать в основу. Первое время натирала мозоли, но теперь привыкла.

«Всё, что мы делаем, наполнено энергией. Люди шьют, пекут, вяжут от души. И всё это – с мыслями о наших защитниках, с добрыми словами», – убеждена Валентина.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Участники волонтерской группы «СВОих не бросаем», несмотря на занятость, заботы, семьи, спешат сюда, чтобы быть нужными.

«Казалось бы, просто сеть. А когда бойцы возвращаются и говорят спасибо – понимаешь, что это имеет значение», – говорят волонтеры.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой