Волонтер из Лениногорска: Пусть антидроновые шторы уничтожат вражеские «птички»

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Раис Ханипов из Лениногорска с самого начала спецоперации оказывает помощь военнослужащим, участвуя в группе «СВОих не бросаем». Совместно активистам удалось сплести 400 маскировочных сетей и 100 антидроновых штор

«Я каждый день читаю намаз и благодарю Аллаха за то, что он привел меня в штаб волонтерской группы, где я плету маскировочные сети и антидроновые шторы для бойцов специальной военной операции», — поделился Раис Ханипов.

О группе лениногорец узнал от своего друга Фарида Гайнанова, с которым каждую неделю посещает пятничный намаз в мечети «Ихлас». Он откликнулся с огромным удовольствием и с тех пор ежедневно спешит на улицу Куйбышева, 21, где располагается основной штаб добровольцев.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Раис Ханипов родился в селе Шугурово Лениногорского района третьим ребенком в семье фронтовика, участника Великой Отечественной войны Музагита Ханипова. После окончания Лениногорского нефтяного техникума уехал на север, где в поселке Радужное устроился на работу электриком.

Его будущая жена Вазира на тот момент работала на буровой в столовой поваром. Скромная, добрая, красивая — она стала верной хранительницей домашнего очага и подарила мужу троих детей: Алмаза, Ирека и Лилю.

Волонтер поделился, что с рождением каждого из детей связана своя интересная история. К примеру первенца молодой отец взял на руки на борту санитарного борта вертолета.

«Когда у Вазиры начались схватки, я сбегал в фельдшерский пункт и попросил вызвать санборт. Вертолета долго не было, наконец, прилетел. В небе между Радужным и Нижневартовском на свет появился мой сынишка, и в салоне вертолета раздался его первый крик — ощущения были непередаваемые. Врач-акушер от руки написал справку о рождении, где указал номер борта, свои данные и летчика, после чего мы благополучно добрались до родильного дома», — вспоминает лениногорец.

Второй сын, Ирек, родился, когда его папа находился на вахте. «Схватки застали мою жену дома. Она попросила помощи у соседок, которые и приняли роды, так на свет появился мой второй торопыжка. В то время наш поселок Радужный получил статус города, и на скорой жену с младенцем увезли в местную больницу», — рассказал Раис Ханипов.

Дочь Лиля родилась 7 ноября, в День Великой Октябрьской социалистической революции. Раис Ханипов уточнил: «В тот день я сходил на парад. Вернулся, Вазира сообщила приятную новость: началось! В ночь на 8 ноября родилась доченька — не стала дожидаться утра».

В дружной семье детей окружили любовью и заботой, они росли и радовали родителей успехами. К несчастью, на 43-м году жизни Вазиры Гильмутдиновны не стало. Врачи в течение четырех месяцев боролись за ее жизнь, но болезнь оказалась сильнее хирургов.

В 2013 году Раис Ханипов переехал в Лениногорск, чтобы ухаживать за престарелой мамой, которая на тот момент получила серьезную травму бедра. Там же он встретил свою вторую жену Светлану Мубаракзяновну. Она моложе мужа на 12 лет.

Светлана тоже повар, как и первая жена Раиса Ханипова, вахтовым методом она работает на буровой, кормит рабочих. Уже 20 лет они идут по жизни, во всем поддерживая друг друга.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Говоря о работе в волонтерском штабе, Раис Ханипов подчеркнул, что задача хорошей маскировки — искусство быть невидимым, оставаясь на виду. Поэтому он старается сплести как можно больше маскировочных сетей и антидроновых штор.

«По новому методу нашего волонтера Нины Зиатдиновой маскировочные сети плетутся быстрее, нежели в самом начале нашего пути. Если раньше ленточки вплетались хаотично, то сейчас — по схеме, что значительно увеличивает скорость плетения камуфляжного покрывала», — объяснил участник движения.

Для изготовления шторки используется обыкновенный хозяйственный шнур, который волонтеры заказывают в интернет-магазине. Такой материал хозяйки используют в качестве веревок для сушки белья, творческие люди — для плетения макраме, рыбаки в качестве рыболовного снаряжения. А вот волонтеры решили использовать его в качестве антидроновой защиты для бойцов СВО.

Стоимость одного мотка, в котором 100 метров, составляет около 300 рублей. Одного мотка хватает на одну штору. Ширина полотна шторы — 6 метров. На определенном расстоянии друг от друга к горизонтальной основной нити, выступающей в роли некой «гардины», привязываются в вертикальном положении нити длиной 3 метра.

Для этого волонтер сделал специальные насечки на импровизированной линейке, которую смастерил непосредственно на стенке. По этим меткам умелец быстро и четко привязывает веревку за веревкой.

Такая штора размещается при входе в блиндаж, между техникой или деревьями. Подлетая к объекту, дрон задевает пропеллером штору, запутывается и падает на землю. В итоге — это спасенные жизни бойцов. Такая штора — эффективный и с виду простой способ борьбы с «птичками».

Житель Лениногорска обучился мастерству изготовления таких штор у альметьевских единомышленников. Теперь он и сам делится опытом и дает мастер-классы другим волонтерам.

На изготовление одной шторы уходит чуть более часа непрерывной работы. С октября Раису Музагитовичу удалось смастерить 100 штук. Затем готовое изделие собирается в пучок, связывается по всей длине в нескольких местах веревками, чтобы нити не перепутались, скручивается в тугую «улитку» и упаковывается в пакет.

«Представляете, какую радость мы испытываем, когда узнаем, что в нашей шторе запутался очередной вражеский дрон! Ведь техника очень дорогая, один дрон стоит не менее 300—400 тысяч рублей. Поэтому шторка стоимостью 300 рублей на СВО становится просто бесценной!» — говорит он.

В семейном архиве волонтера хранятся медали его отца Музагита, призванного на службу в 1943 году. Отважно и мужественно он воевал с фашизмом на Дальнем Востоке, государство отметило его подвиг медалями «За отвагу» и «За Победу над Японией».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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