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СВО 13 ноября 2024 09:57

Волонтер из Лениногорска открыл цех на дому для изготовления деталей БПЛА

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Волонтер из Лениногорска открыл цех на дому для изготовления деталей БПЛА
Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Активист волонтерского движения «СВОих не бросаем» города Лениногорска Ильшат Мухаметов с октября 2022 года оказывает посильную помощь фронту.

Он рассказал, что мечтал о мотоплуге, но на деньги, подаренные к 55-летнему юбилею, приобрел 3D-принтер для изготовления «хвостов»-стабилизаторов. Это синие и зеленые приспособления, с виду схожие с основанием ракеты. Они необходимы для сброса с коптеров гранат типа РГД или Ф-1.

Рядом схожие приспособления, но, по словам специалиста, одна из них необходима для сброса с коптеров гранат типа ВОГ-17 или ВОГ-25 (более универсальна), вторая — «накольник», то есть детонирующее устройство, также применяемое для сброса бомбочек с коптеров.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Мастерская Ильшата размещается у него на дому, в одной из комнат, но работа налажена не хуже, чем на каком-то военном стратегически важном заводе.

«Это „заряжайки“ — объясняет Ильшат Мухаметов, указывая на зеленые приспособления с красными элементами. — Они необходимы для зарядки магазинов автоматов патронами. Обычно бойцам делать это приходится вручную, пальцами загоняя патрон в патронник, при этом возникают мозоли на пальцах, коченеют руки на морозе. „Заряжайка“ позволяет избегать этих сложностей. В специальное отверстие забрасывается патрон и рычажком досылается в магазин. Без всяких мучений это получается раза в два-три быстрее и эффективнее».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Еще один 3D-принтер появился у Ильшата благодаря родственнику и его коллегам по работе: возвращаясь со служебной командировки с Самары, он подвозил до дома бойца, возвращающегося в отпуск. Военный рассказал о противошоковых ампульницах на фронте, которые, в случае ранения, могут спасти человеку жизнь.

На предоставленные меценатами средства сейчас на втором 3D-принтере идет распечатка компактных зеленых футляров. Этот набор состоит из плотного жесткого полимерного корпуса, в котором помещаются три ампулы со средствами, в состав которых входят препараты, стимулирующие дыхательные и сосудодвигательные центры головного мозга. Также в комплект входит спиртовая салфетка и шприц.

«Набор применяется при отсутствии квалифицированной медицинской помощи в период так называемого „золотого часа“ (до 40 — 60 минут с момента возникновения состояния, угрожающего жизни), поэтому, если раненый боец оказался в подобной ситуации, он вполне может оказать себе такую помощь, вколов средство в непораженную мышцу конечности. Либо это может сделать находящийся рядом товарищ по оружию», — подробно рассказывает волонтер.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

По его словам, применение набора показано при таких критических состояниях, как травматический, болевой, анафилактический шок.

«Умельцы — фронту» — так называется телеграмм-канал, где мастера на все руки делятся своими разработками, чтобы облегчить самодельными приспособлениями выполнение боевых задач бойцами в зоне СВО. Идея 3D-принтера со всеми чертежами-схемами взяты нашими мужчинами именно там.

«В этой группе собраны настоящие патриоты своей страны», — говорят волонтеры.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Именно благодаря «Умельцам — фронту» совсем скоро у мастериц, изготавливающих маскировочные сети, появится возможность повысить производительность своего труда и ускорить процесс изготовления до десяти раз. Об этом позаботились Владислав Мошников и Ильдар Мухаметов, которые взяли идею у разработчиков и собрали станок для резки лент из ткани, необходимых для плетения сетей.

Если сейчас активисткам проходится много времени тратить на разлиновку и нарезку ткани, то вскоре труд женщин будет облегчен.

«Устройство нехитрое: сваренные вручную металлические опоры и канцелярские ножи. Полотно, с помощью боковой ручки, протягивают сквозь эти ножи, и несколько метров ткани быстро превращаются в полосы одинаковой ширины, которые потом будут вплетены в сеть», — пояснили Владислав и Ильшат.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой

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