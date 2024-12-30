Волонтер из Казани: «Бойцы очень ценят новогодние подарки»

Активисты волонтерского пункта «На Максимова» в Казани уже в декабре отправили новогодние письма, подарки и сладости для участников специальной военной операции. Многие горожане, в том числе школьники, присоединились к сбору подарков.

«В нескольких школах, которые принесли подарки для бойцов, объявляли специальные новогодние акции, — рассказала руководитель волонтерского пункта „На Максимова“ Алсу Фазуллина. — Ребята написали трогательные поздравления нашим героям, принесли сладости, вещи (к примеру, теплые носки, одеяла). Бойцы очень ценят новогодние подарки, для них Новый год — это надежда на чудо. Очень хочется порадовать ребят. Желаю им крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой!».

Волонтерский пункт находится в Авиастроительном районе Казани по адресу: ул. Максимова, д. 1. Он был организован в январе прошлого года. Волонтеры, в частности, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, сухие супы, сухой душ, домашние чаи, вяжут носки, шьют белье для пациентов госпиталей, а также собирают гуманитарную помощь.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Елизаветы Черкиной.