Поставки наступательного оружия властям Украины «приведут к глобальной катастрофе». Об этом заявил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — написал спикер нижней палаты российского парламента.

«Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня, когда удары наносятся исключительно по военной и критической инфраструктуре, используемой киевским режимом», — поделился политик своим видением перспектив развития противостояния на Украине.

Володин также добавил, что с учетом существующего, по его мнению, «технологического превосходства российского оружия» «зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны».

Кроме того, Председатель Госдумы счел несостоятельными аргументы, что «ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах».

Дело в том, что, на его взгляд, эти государства «не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны» (Франция в 1962 году после восьмилетней войны признала независимость Алжира, который с 1834 года представлял собой три ее заморских департамента, несмотря на наличие с 1960 года ядерного оружия — прим. Т-и).

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной». В ответ Государственный департамент США заявил, что «ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна быть начата».