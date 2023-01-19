Медведев напомнил, что ядерные державы не проигрывают конфликты

Проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может спровоцировать начало ядерной войны. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призывы участников форума в Давосе о «мире через проигрыш России».

Он напомнил, что члены НАТО, призывая к такому миру, завтра обсудят новую стратегию, включающую поставки на Украину новых видов тяжелых вооружений, ударных систем.

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

Ранее Президент России Владимир Путин рассказывал, как РФ ответит при превентивном ядерном ударе от США.