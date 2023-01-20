Госдеп в ответ на слова Медведева заявил, что победителей в ядерной войне не будет

Официальный представитель Государственного департамента США Ведант Патель отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может вызвать войну ядерную. Об этом сообщает телеканал CBS News.

По словам заместителя главы пресс-службы Госдепартамента, высказывание Медведева соответствует предшествующим заявлениям российской стороны о ядерном оружии.

«Это не первый раз, когда мы наблюдаем такую риторику со стороны России в широком смысле… Мы считаем, что провокационная риторика в отношении ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна, <…> и ее, откровенно говоря, следует избегать», — подчеркнул Патель.

«Ядерную войну нельзя выиграть, и она никогда не должна быть начата», — резюмировал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Дмитрий Медведев в преддверии встречи союзников Украины на базе НАТО «Рамштайн» в Германии, посвященной поставке новых вооружений, написал в своем Telegram-канале, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — поделился бывший Президент РФ своим пониманием истории войн с участием стран, обладающих ядерным оружием.