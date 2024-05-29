Володин заявил, что Зеленский совершает государственное преступление

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский совершает государственное преступление, продолжая оставаться у власти. Напомним, президентские полномочия Зеленского истекли в ночь на 21 мая.

Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что, согласно Конституции Украины, исполнение обязанностей главы государства на период до избрания и вступления на пост нового Президента должен брать на себя Председатель Верховной Рады, но ее спикер Руслан Стефанчук накануне отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что Зеленский должен их исполнять «непрерывно» и дальше.

«Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно, — написал в своем телеграм-канале Володин. — Все иное — государственное преступление. Именно его совершил Зеленский».

Спикер Госдумы отметил, что лидеры других стран сейчас находятся в сложном положении: они смогут встречаться с экс-президентом Зеленским, однако международные договоры с ним юридической силы иметь не будут, поскольку он утратил свои полномочия.

«Это несёт в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы», — объяснил Володин.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона исходит из прекращения легитимности Владимира Зеленского как Президента Украины.