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Политика 26 мая 2024 11:59

Володин заявил, что Зеленский потерял право выступать от имени Украины

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Володин заявил, что Зеленский потерял право выступать от имени Украины
Вячеслав Володин
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский с 21 мая этого года утратил свою легитимность, он больше не может принимать решения в качестве лидера страны. Своим видением ситуации в соседнем государстве поделился в Telegram-канале Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. С 21 мая он полностью утратил остатки своей псевдолегитимности», — выразил уверенность российский политик, добавив, что ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.

Соответственно, по мнению Володина, после завершения срока своей каденции Зеленский не имеет права «объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства».

Спикер Госдумы убежден, что это должны понять все, в том числе — жители самой Украины и лидеры европейских государств. «Любые соглашения с нелегитимным Президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — заключил Вячеслав Володин.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона исходит из прекращения легитимности Владимира Зеленского как Президента Украины.

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#Вячеслав Володин #Владимир Зеленский #спецоперация
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