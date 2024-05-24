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Путин назвал условием для переговоров с Украиной признание «реалий на земле»
Россия готова к переговорам по Украине, но только с учетом реалий, сложившихся в ходе специальной военной операции. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогами переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
«<...> опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле», — поделился своим видением ситуации российский лидер (цитата по ТАСС).
При этом Путин дополнительно подчеркнул, что российская сторона открыта к переговорам на этих условиях.
Upd. (19.59): Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре высокопоставленных российских источника написало, что Президент РФ Владимир Путин будто бы готов пойти на переговоры о прекращении огня, если при этом будут зафиксированы «нынешние линии фронта».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия не хочет «вечного» вооруженного противостояния, но не возвратит Украине новые территории.
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