Володин заявил, что новый законопроект США о помощи Украине лишил ее будущего

Палата представителей США, принимая законопроект о выделении Украине 61 млрд долларов, большая часть которых будет освоена самими американцами, лишает ее будущего. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Он подчеркнул, что выделение новой помощи ситуацию на поле боя не изменит — киевский режим потерпит поражение.

Ранее инициативу Вашингтона прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что, получив помощь от США, Украина лишь еще больше погрязнет в долгах, выгоду от этого получат только сами Штаты. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко высказался, подчеркнув, что в основном выделенные средства пойдут на развитие американского ВПК, а Палата представителей США сделала выбор в пользу продолжения гражданской войны на Украине и максимального увеличения ее жертв.