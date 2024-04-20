Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Медведев пожелал США погрузиться в гражданскую войну и распасться
Соединенные Штаты выделили Украине 61 млрд долларов. Однако в основном эти средства пойдут на развитие их собственного ВПК, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, голосуя за очередной пакет, Палата представителей США сделала выбор в пользу продолжения гражданской войны на Украине и максимального увеличения ее жертв.
Тем не менее, уверен Медведев, сила, правда и победа остаются на стороне России.
«Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну, — добавил он. — Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолётов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия».
Результатом этого противостояния, уверен он, должен стать распад США.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»