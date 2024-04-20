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Песков: Помощь США еще больше разорит Украину
Получив помощь от США, Украина лишь еще больше погрязнет в долгах. Вырастет лишь число ее погибших жителей. Выгоду от этого получат только сами Соединенные Штаты, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, решение Палаты представителей по выделению средств Киеву было ожидаемым.
«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — приводит его слова ТАСС.
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