Володин: Разрешение наносить удары вглубь РФ усугубит судьбу Украины

Разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ ситуацию на фронте не изменит, а лишь усугубит судьбу Украины. Такое мнение выразил Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий не исключил, что в качестве ответной меры будут использованы новые системы вооружения.

«Что касается применения оружия, о котором идёт речь, — оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет... А только усугубит судьбу Украины и её будущее», – считает спикер Госдумы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США, Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что это решение коснется исключительно Курской области. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал главную опасность разрешения ударов вглубь России.