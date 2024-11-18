В Кремле назвали главную опасность разрешения ударов вглубь России

Наносить удары вглубь российской территории сможет только Запад, а не Украина. Фактически страны дают разрешение на атаки самим себе — в этом заключается главная опасность ситуации. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение США и ряда других стран.

«Потому что целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из этих самых западных стран», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что на это ранее обратил внимание и Президент России Владимир Путин.

Таким образом, разрешение на удары по РФ изменит степень вовлеченности западных стран в конфликт. «В этом опасность и провокационность этой ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.