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В Кремле назвали главную опасность разрешения ударов вглубь России
Наносить удары вглубь российской территории сможет только Запад, а не Украина. Фактически страны дают разрешение на атаки самим себе — в этом заключается главная опасность ситуации. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение США и ряда других стран.
«Потому что целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из этих самых западных стран», — приводит его слова ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что на это ранее обратил внимание и Президент России Владимир Путин.
Таким образом, разрешение на удары по РФ изменит степень вовлеченности западных стран в конфликт. «В этом опасность и провокационность этой ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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