Военный эксперт рассказал, какие регионы РФ могут оказаться в зоне ударов ракетами НАТО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В случае заявления официальных лиц стран Запада о разрешении на удары дальнобойными ракетами вглубь России они будут наноситься исключительно по территории Курской области. Такое мнение «Татар-информу» выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее СМИ сообщали, что США, Великобритания и Франция разрешили Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.

«Эта тема муссируется уже давно. Я всё-таки думаю, что должны быть заявления официальных лиц. Это очень серьёзно. А так уже мы много чего слышали. Если официальные заявления поступят, то, на мой взгляд, это будет касательно только Курской области, потому что там для них ситуация очень важная с точки зрения политики», – сказал Дандыкин.

По его словам, для ударов по данному российскому региону Украина и до этого применяла различные виды вооружения. Что касается дальнобойных ракет, то Дандыкин усомнился в том, что страны Запада поставят их в большом количестве. Поэтому они, по мнению эксперта, могут быть применены исключительно для ударов по Курской области.

При таком исходе, уверен спикер, «Киеву придется несладко», поскольку последует достойный ответ со стороны России.