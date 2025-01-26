Володин призвал учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить возможности учета среднего балла школьного аттестата при поступлении в вуз. В настоящее время первоочередными при зачислении считаются результаты Единого госэкзамена.

«Правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы? Как вы считаете?» – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его мнению, необходимо поощрять практику, при которой учащиеся изучают всю школьную программу, а не только те предметы, по которым планирует сдавать ЕГЭ. Он добавил, что существующая система выпускных экзаменов нередко наносит ущерб получению знаний по другим дисциплинам.

Ранее в России утвердили даты сдачи ЕГЭ в 2025 году. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая со сдачи истории, литературы и химии. 27 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, 30 мая — русский язык, 2 июня — обществознание, физика. 5 июня выпускники напишут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). 10 июня и 11 июня пройдет сдача устной части по иностранным языкам и информатики. Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджетные места в вузы России в прошлом году вырос по сравнению с 2023 годом на 0,2 балла и составил 70,2.