Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в вузы России вырос до 70,2

Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджетные места в вузы России в прошлом году вырос по сравнению с 2023 годом на 0,2 балла и составил 70,2, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Высшей школы экономики.

«В 2024 году у нас по группе вузов и направлениям, о которых мы говорим, зачислено на бюджет свыше 337 тыс. человек, то есть выросло на 0,6% число зачисленных [на бюджет], и средний балл вырос у бюджетников, достигнув 70,2», – прокомментировал результаты исследования научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Наиболее высокое качество приема на бюджет демонстрируют вузы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 80,9 и 78,1 соответственно, Татарстана и Башкортостана, а также Томской, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей, где средний балл ЕГЭ 69,8 – 71,8.

«Среди лидеров качества впервые появились негосударственные вузы: средний балл Иннополиса – 87,5, Центрального университета – 84,7. Они входят в топ-10 российских вузов по качеству приема», – отметил Кузьминов.

В топ-10 направлений, где более всего вырос средний балл ЕГЭ, включая бюджетное и платное обучение, попали инженерные специальности. Однако первую строчку по качеству приема в прошлом году заняли не инженерные направления, а «Востоковедение и африканистика» со средним баллом для поступления 79,3. При этом он уменьшился по сравнению с 2022 годом на 0,7.

Мониторинг качества приема в вузы Высшая школа экономики проводит с 2010 года. Исследование базируется на данных, опубликованных на официальных сайтах вузов. В 2024 году исследование затронуло 803 высших учебных заведения.