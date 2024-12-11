В России утвердили даты сдачи ЕГЭ в 2025 году

Рособрнадзор и Министерство просвещения России утвердили расписание Единого госэкзамена на следующий год.

Досрочный период сдачи экзаменов начнется 21 марта, в этот день выпускники напишут ЕГЭ по географии и литературе. 25 марта они продемонстрируют свои знания по русскому языку, 28 марта — по математике базового и профильного уровней. На 1 апреля запланирован экзамен по биологии, иностранному языку (письменная часть) и физике. 4 апреля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранному языку. 8 апреля выпускники сдадут экзамены по информатике и обществознанию, 11 апреля — по истории и химии.

Основной период ЕГЭ начнется 23 мая со сдачи истории, литературы и химии. 27 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, 30 мая — русский язык, 2 июня — обществознание, физика. 5 июня выпускники напишут ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). 10 июня и 11 июня пройдет сдача устной части по иностранным языкам и информатики.