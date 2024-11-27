Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Володин призвал сделать обучение в колледжах и техникумах бесплатным
В России среднее специальное образование должны быть бесплатным. Такое мнение выразил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, сегодня в нижней палате парламента пройдет правительственный час, на котором будет обсуждаться этот вопрос.
«Будем настаивать, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным», – приводит слова Володина РИА Новости.
Свою позицию он объяснил тем, что в стране наблюдается дефицит рабочих кадров. По этой причине необходимо предоставлять возможность освоить профессию на безвозмездной основе.
Ранее Володин заявлял о необходимости обсуждения вопроса о целесообразности сдачи ОГЭ школьниками, которые планируют получать среднее специальное образование. Также он указывал на чрезмерную нагрузку, которой подвергаются школьники.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»