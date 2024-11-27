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Общество 27 ноября 2024 13:12

Володин призвал сделать обучение в колледжах и техникумах бесплатным

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В России среднее специальное образование должны быть бесплатным. Такое мнение выразил Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, сегодня в нижней палате парламента пройдет правительственный час, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

«Будем настаивать, чтобы среднее профессиональное образование было бесплатным», – приводит слова Володина РИА Новости.

Свою позицию он объяснил тем, что в стране наблюдается дефицит рабочих кадров. По этой причине необходимо предоставлять возможность освоить профессию на безвозмездной основе.

Ранее Володин заявлял о необходимости обсуждения вопроса о целесообразности сдачи ОГЭ школьниками, которые планируют получать среднее специальное образование. Также он указывал на чрезмерную нагрузку, которой подвергаются школьники.

#Вячеслав Володин #Госдума #колледжи #колледжи и техникумы #Образование
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