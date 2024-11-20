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Володин: «Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж?»
Необходимо организовать обсуждение проблемы высокой нагрузки на школьников, а также целесообразности сдачи выпускниками 9-х классов Основного госэкзамена (ОГЭ). С такой инициативой выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Зачем ОГЭ сдавать, если ребенок идет поступать в колледж, техникум, училище? Давайте эти все вопросы обсудим», – сказал парламентарий.
В Рособрнадзоре считают, что отмена ОГЭ может привести к негативным последствиям в плане мотивации учеников.
«Отмена экзаменов по итогам обучения в основной школе может негативно сказаться на мотивации обучающихся к освоению учебных предметов», – цитирует ведомство РИА Новости.
В России ОГЭ сдают все выпускники 9-х классов. Существуют обязательные экзамены для сдачи всеми, а также те, что школьники сдают по выбору.
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