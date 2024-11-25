Володин указал на чрезмерную нагрузку на детей в школах

Чрезмерная нагрузка на учеников в школах негативно влияет на их здоровье. Такое мнение выразил Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«По данным экспертов, 70-80% детей отмечают усталость от процесса обучения. Всё это сказывается на их здоровье», – пишет парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, дети посвящают учебе до 10 часов в сутки, что носит чрезмерный характер. Депутат добавил, что в связи с такой занятостью у школьников почти не остаётся времени и сил на хобби и живое общение со сверстниками.

Ранее Володин призвал организовать обсуждение проблемы высокой нагрузки на школьников, а также целесообразности сдачи выпускниками 9-х классов Основного госэкзамена (ОГЭ). Он задавался вопросом о целесообразности сдачи ОГЭ девятиклассниками, которые планируют поступать в ссуз.