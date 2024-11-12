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Общество 12 ноября 2024 15:28

Володин призвал препятствовать вывозу усыновленных детей из России

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Необходимо предпринять все возможные меры, чтобы усыновленных детей не вывозили за пределы РФ. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Напомним, нижняя палата федерального парламента приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами государств, в которых узаконена смена пола.

«Сегодняшнее решение, думаю, приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране. <…> Мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ребёнок воспитывался в своей стране», – приводит слова Володина РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил отменить рабочую шестидневку в конце года. В частности, он призвал сделать субботу, 28 декабря, которая, согласно производственному календарю, будет рабочей, выходным днем. Глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева уверена, что в таком решении нет необходимости, поскольку у россиян будет достаточно времени для подготовки к Новому году.

#Вячеслав Володин #Госдума #усыновление
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