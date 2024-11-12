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Володин призвал препятствовать вывозу усыновленных детей из России
Необходимо предпринять все возможные меры, чтобы усыновленных детей не вывозили за пределы РФ. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Напомним, нижняя палата федерального парламента приняла закон о запрете усыновления российских детей гражданами государств, в которых узаконена смена пола.
«Сегодняшнее решение, думаю, приведет к тому, что все наши дети будут усыновляться и свое будущее планировать в своей стране. <…> Мы с вами должны сделать всё для того, чтобы ребёнок воспитывался в своей стране», – приводит слова Володина РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил отменить рабочую шестидневку в конце года. В частности, он призвал сделать субботу, 28 декабря, которая, согласно производственному календарю, будет рабочей, выходным днем. Глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева уверена, что в таком решении нет необходимости, поскольку у россиян будет достаточно времени для подготовки к Новому году.
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