Глава ОП РТ Зиля Валеева выступила против отмены рабочей шестидневки

Зиля Валеева

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Инициативу о том, чтобы сделать рабочую субботу, 28 декабря, выходным днем, нельзя назвать серьезной. Такое мнение выразила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Ранее депутат Госдумы Станислав Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю в конце декабря и сделать 28 декабря выходным днем.

«Странно слышать это сейчас от депутата Наумова, когда уже задолго до этого опубликованы все графики, которые на этот год утверждались еще в конце прошлого года. Мы уже знаем выходные дни на 2025 год, он свои предложения мог в Правительство внести раньше, если действительно ратует за это», – сказала Валеева «Татар-информу».

Глава ОП РТ уверена, что в дополнительном выходном в этом году нет необходимости, поскольку у россиян перед Новым годом будет несколько дней отдыха.

«Начнем с того, что каникул новогодних не было еще совсем недавно. Кроме того, 31 декабря женщины работали до обеда, поскольку им надо готовить праздничный ужин, а мужчины иногда и целый день работали. А тут до Нового года целых 3 дня. Этого вполне достаточно даже для того, чтобы успеть отдохнуть и уж тем более подготовиться к Новому году», – добавила она.

Поэтому я считаю, что это больше похоже на то, чтобы заявить свою фамилию, а не считая это серьезной инициативой.