В Госдуме призвали отменить шестидневную рабочую неделю

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Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов призвал сделать 28 декабря в текущем году выходным днём во избежание шестидневной рабочей недели в конце календарного года. С соответствующим обращением парламентарий обратился к зампреду Правительства РФ Дмитрию Григоренко.

«Прошу Вас рассмотреть предложение предоставить регионам Российской Федерации возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года. Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма», – приводит текст обращения РИА Новости.

По мнению парламентария, не во всех отраслях существует необходимость в привлечении сотрудников к работе в заключительную субботу года. Депутат добавил, что в новогодние праздники у граждан есть возможность провести время со своей семьёй, а также отправиться с близкими в путешествие по стране.

Ранее сообщалось, что в конце декабря россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. В частности, суббота, 28 декабря, будет рабочей, поскольку выходной с этого дня перенесли на понедельник, 30 декабря. Кроме того, рабочая суббота не будет сокращенным днем.

В новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней подряд – с 29 декабря по 8 января.