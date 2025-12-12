Володин поздравил Минниханова с Днем Конституции РФ

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Фото: скриншот видео

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем Конституции Российской Федерации, направив соответствующую телеграмму.

«Основной закон, принятый более 30 лет назад на всенародном референдуме, определил будущее нашей страны, утвердил ценностные ориентиры, а также путь и приоритеты ее дальнейшего развития», – изложил свое видение значения Конституции Вячеслав Володин.

«Поправки к Конституции, одобренные в 2020 году, способствуют преодолению современных вызовов, эффективному решению задач, направленных на укрепление России, достижение общенациональных целей, повышение качества жизни граждан. С праздником!» – добавил спикер Государственной Думы.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции РФ.